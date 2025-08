L’Abbazia Florense rinasce dopo 15 anni: emozione e luci per il gioiello di San Giovanni in Fiore

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Una serata emozionante, carica di storia, bellezza e speranza. L’Abbazia Florense, dopo oltre 15 anni di attese e travagli, è tornata al suo splendore con una cerimonia di inaugurazione partecipatissima, che ha restituito alla comunità il cuore spirituale e culturale della Sila. Il restauro, finanziato dalla Regione Calabria con un investimento di 2,5 milioni di euro, ha consolidato e valorizzato il monumento simbolo del pensiero di Gioacchino da Fiore, restituendo dignità a un luogo unico al mondo. Per la prima volta, la nuova illuminazione architettonica ha acceso i riflettori sui rosoni absidali, traducendo in luce la teologia dell’unità trinitaria.

Voluta con determinazione dalla sindaca Rosaria Succurro, l’opera segna un punto di svolta: “Ora vogliamo candidare l’Abbazia a patrimonio dell’umanità Unesco. Questo non è solo un restauro, è una rinascita culturale”. La serata è stata impreziosita da spettacoli, musica e performance acrobatiche, in un’atmosfera sospesa tra arte, memoria e spiritualità. L’Abbazia Florense non è più solo un bene architettonico restaurato: è tornata ad essere un faro di identità, fede e futuro per l’intera Calabria.