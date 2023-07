La scuola ‘Sorrenti’ chiusa da 3 anni per lavori. I genitori protestano: «quando la fine?»

MIRTO CROSIA (CS) – La scuola elementare Crosia – Sorrenti in Viale Europa Unita, a Crosia, è chiusa per lavori di adeguamento sismico da tre anni. Gli interventi all’istituto scolastico, secondo quanto riferito dal Comune ai genitori degli alunni, sarebbero dovuti essere ultimati entro il 30 giugno 2023. Ad oggi, però, la scuola si mostra ancora come un cantiere aperto.

Questo pomeriggio un gruppo di genitori ha protestato pacificamente per chiedere che i lavori di adeguamento siano portati a termine con celerità ed efficienza. “Ai nostri figli è stato negato il diritto della scuola” – spiega la referente scolastica Teresa. “Abbiamo inviato diverse pec al Comune in cui chiedevamo il perché di questi ritardi. Il Comune ci ha risposto che era colpa di una variante tecnica, poi risolta, dandoci come data di ultimazione degli interventi, come da cronocropogramma, il 30 giugno 2023″.

Ad oggi, però, 19 luglio 2023, ancora nulla di fatto sempre per colpa di “una variante tecnica” che protae i ritardi e che, a detta dell’amministrazione comunale, farebbe capo alla ditta che segue i lavori: “Non riusciamo a capire il perché questi lavori vadano a rilento. Dovrebbe essere l’amministrazione comunale a darci delle spiegazioni per capire il motivo di questi rallentamenti.

Per colpa di questa situazione i nostri figli – proseguono i genitori – sono dislocati in diverse strutture che non sono scuole ma sono adibite a scuole. Dopo tre anni scolastici non si può più sopperire a tutto questo. Non ci sta più bene: rivogliamo il nostro plesso. Noi vogliamo delle risposte dal sindaco. Abbiamo pochissime speranze che i lavori vengano ultimati per settembre”.

Genitori arrabbiati ed esasperati da una situazione che va avanti da troppo tempo: “ci incateneremo anche davanti alla scuola se la situazione non verrà risolta – concludono. Non ci accaniamo contro nessuno, rivendichiamo solamente un diritto per i nostri figli”.