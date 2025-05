La Sangiovannese femminile, promossa in Serie B. Succurro: «grande emozione ed entusiasmo»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La sindaca Rosaria Succurro ha incontrato ufficialmente le straordinarie ragazze della Sangiovannese femminile, protagoniste di un’impresa storica: la promozione in Serie B. È stato un momento di grande gioia e orgoglio per tutta la comunità. L’incontro si è svolto nel Municipio, dove la prima cittadina ha accolto con entusiasmo e ammirazione le atlete, riconoscendo il valore del loro impegno e la dedizione dimostrata nel corso della stagione. Nel corso del colloquio, Rosaria Succurro ha espresso il suo sostegno incondizionato per questa avventura storica, promettendo di essere sempre vicina alla squadra e di promuovere iniziative per valorizzare lo sport femminile nel territorio.

La Sindaca Succurro ha salutato le ragazze con grande emozione e ha festeggiato il loro traguardo insieme a tutta la squadra, che ha omaggiato con doni altamente simbolici: «ho voluto esprimere loro, ma anche ai tecnici e ai dirigenti, tutto l’orgoglio e la gratitudine della nostra comunità. Con il loro impegno, la loro passione e la loro determinazione, hanno portato in alto il nome di San Giovanni in Fiore, dimostrando che con il cuore e la volontà si può arrivare ovunque», il commento.

«È un momento di grande orgoglio per tutta la Città», ha inoltre dichiarato la Sindaca. «Le vostre prestazioni e il vostro spirito di squadra sono un esempio di determinazione e passione. Vi prometto il mio sostegno totale in questa nuova sfida in Serie B e insieme continueremo a lavorare, affinché lo sport femminile possa sempre crescere sempre di più e ottenere il riconoscimento che merita».

«Siamo tutti con voi, pronti a sostenervi in questa nuova avventura. Forza ragazze, forza Sangiovannese!!!», ha concluso. Le atlete hanno espresso gratitudine per il caloroso benvenuto e hanno condiviso le proprie emozioni, sottolineando quanto sia importante sentirsi supportate dalla Città e dalle Istituzioni. L’incontro si è chiuso con l’augurio di un futuro ricco di successi e soddisfazioni, rafforzando il legame tra la squadra e la comunità locale.