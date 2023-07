La nuova rete ospedaliera delude anche Acri. Battibecco tra Straface e Capalbo

ACRI (CS) – È scontro aperto tra la consigliera regionale Pasqualina Straface e il sindaco di Acri Pino Capalbo. Al centro della querelle, l’ospedale di Acri, che non sarebbe stato potenziato nel piano di riordino della nuova rete ospedaliera regionale fatto in Cittadella.

“Ho appreso con grande stupore della polemica pubblica sollevata dal Sindaco di Acri Capalbo in merito alla nuova riorganizzazione sanitaria, polemica che va liquidata come semplice presa di posizione politica completamente slegata dal merito del riordino del comparto sanità messo in campo dal Governo Regionale”. Lo afferma in una nota Pasqualina Straface, presidente della commissione regionale Sanità, attività sociali, culturali e formative.

“Capalbo, nella fretta di obbedire probabilmente a qualche ordine di scuderia aprendo il fronte polemico – prosegue – ha probabilmente dimenticato di leggere il documento sulla nuova rete ospedaliera dove, nero su bianco, è scritto che medicina non perde nessun posto, visto che da 16 posti di degenza ordinaria e 4 di day hospital passa a 18 di degenza ordinaria e 2 di day hospital. Che, matematica ci insegna, porta sempre il totale di 20 posti. L’unica riduzione tocca i posti di Day surgery, ma solo perché questa passa sulla rete territoriale dove Acri è sede di Ospedale territoriale per un totale di 20 posti letto di residenza medicalizzata, 20 posti dell’ospedale di comunità e 20 posti di riabilitazione.

In più è prevista la casa di comunità con Day surgery diagnostica e con aggregazione funzionale territoriale dei medici di medicina generale e continuità assistenziale con punto salute cerniera dotato di presidio 118. Tutto questo è scritto a chiare lettere, ma capiamo che è più facile provare a conquistare qualche consenso alzando polveroni che informarsi per bene sui contenuti di questa riforma epocale messa in campo dal presidente Occhiuto, dal dottor Profiti e da tutto il management sanitario regionale.

Per inciso, poiché alla sottoscritta non interessa l’appartenenza politica ma i risultati concreti, avevo invitato il sindaco di Acri nel nostro ultimo incontro a farmi pervenire le sue osservazioni su questa riorganizzazione, osservazioni che avrei trasmesso poi ai vertici per aprire magari una discussione. Capalbo ha invece preferito lanciarsi sulla stampa, con i miseri risultati che tutti abbiamo potuto vedere dimostrando di essere un Sindaco che antepone la polemica puramente strumentale al benessere dei suoi cittadini”. “Voglio ringraziare invece i consiglieri di Forza Italia Zanfini, Intrieri e Turano – conclude Pasqualina Straface – che con grande senso di responsabilità hanno aperto un’interlocuzione con la sottoscritta per cercare di apportare ulteriori miglioramenti al Beato Angelo. Questo vuol dire lavorare per il proprio territorio”.

Capalbo: “Straface rispetti gli impegni presi”

“A seguito della mia lettera inviata al Presidente di Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’On.le Pasqualina Straface esce con una nota scrivendo che il sottoscritto ‘prende ordini di scuderia’. Non sono abituato a prendere ordini da nessuno, men che meno dal PD, partito nel quale mi rivedo sempre di meno”. Così replica in una nota il sindaco di Acri Pino Capalbo.

L’On.le Straface era a conoscenza di quanto avrei avanzato al Presidente Occhiuto relativamente alla riorganizzazione della rete ospedaliera calabrese, perché le avevo anticipato, tramite comunicazione telefonica, il contenuto della missiva. Se per l’On. Pasqualina Straface difendere i diritti del proprio territorio è “polemica pubblica”, evidentemente abbiamo punti di vista molto differenti. L’On.le Straface sia consequenziale agli impegni presi con la comunità acrese, ed eviti di mortificare la mia e la sua intelligenza”.