La ‘nduja calabrese di Madeo conquista l’America: è la prima azienda ad esportarla in USA: «Avrà una nuova veste»

COSENZA – La ‘nduja calabrese prodotta dall’Azienda cosentina Madeo fa il grande salto e arriva negli Stati Uniti. Uno dei prodotti gastronomici più identitari della nostra terra arriva direttamente in America con Madeo, tra le principali realtà imprenditoriali della provincia di Cosenza che diventa ora la prima azienda calabrese ad esportare ufficialmente la ‘nduja negli Usa.

Filiera Madeo, infatti, presenterà in anteprima per il mercato statunitense la sua ‘nduja Nobile, una versione innovativa e di alta qualità del celebre salume calabrese al Fancy Food Show di New York che si terrà dal 29 giugno al 1° luglio nella Grande Mela. Un traguardo molto importante per la cultura gastronomica italiana che arriva direttamente dalla Calabria e dalla provincia di Cosenza di cui abbiamo parlato su RLB con Anna Madeo, CEO dell’impresa di famiglia.

La ‘Nduja calabrese nobile di Madeo

Creata secondo la vera tradizione calabrese, la ‘Nduja Nobile Madeo è un concentrato di sapore. Grazie anche alla legatura in budello naturale fatta a mano e ai 90 giorni di stagionatura, il rinomato salume spalmabile esalta le carni più nobili di suino, unendole al peperoncino anch’esso di produzione Madeo. La ‘Nduja di Calabria riesce a raccontare il suo territorio sin dal primo assaggio. Ingredienti: carne di suino, crema di peperoncino calabrese piccante 15% (peperoncini calabresi piccanti 95%, sale), sale, spezie, destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio; budello edibile di origine suina.

“Dopo un anno di lavoro intenso siamo riusciti a certificare tutta la produzione della ‘nduja calabrese per l’esportazione nel mercato degli USA che ci attendeva da anni – ci ha spiegato al telefono Anna Madeo – La nostra è una ‘nduja nobile e dunque ha una ricetta diversa da quella tradizionale perché realizzata con carni magri, crema di peperoncino fresco ed olio extravergine di oliva al 20%”.

La ‘nduja negli Stati Uniti. Madeo lancia nuovi packaging: “Pensati appositamente per gli americani”

Ma questa non è la sola novità dell’approdo del salume calabrese negli Stati. Avrà infatti una vesta tutta nuova e pensata appositamente per l’America: “L’abbiamo confezionata in nuovi packaging adatti ai consumatori americani e lanceremo la bottiglietta squeez che permette un uso veloce e facile del prodotto già pronto da mettere sulla pizza, sulla pasta e sulla bruschetta ed in tanti altri formati come le bustine, i secchielli da food service” – ha aggiunto la CEO di Madeo – Un modo nuovo di presentare il salume della tradizione ad un consumatore che ci sta aspettando”.

Anna Madeo ha infatti precisato che gli americani conoscono già la ‘nduja calabrese e ora l’avranno a disposizione con un formato ready to use. Sarà una ‘nduja 100% Made in Calabria con ingredienti del nostro territorio e di altissima qualità. Un’opportunità, quella che si apre con lo sbarco negli States, anche per tanti altri produttori che in futuro vorranno esportare, in particolare la ‘nduja pastorizzata proposta in formati diversi che i consumatori americani stanno aspettando.

Dopo la ‘nduja Calabrese, Madeo punta a nuovi traguardi

Ma c’è di più. Madeo si sta impegnando per raggiungere nuovi traguardi: “Stiamo lavorando affinché si apra l’export anche per altri prodotti – ha precisato Madeo – Il prossimo passo sarà per le produzioni DOP e di suino nero cercando di eliminare la burocrazia che ad oggi impedisce di esportare le altre eccellenze della nostra salumeria, se non la ‘nduja che è un prodotto cotto. Ci sarà modo di lavorare – ha aggiunto – per obiettivi futuri che daranno una grande opportunità alla nostra regione e al nostro settore perché dei prodotti calabresi gli americani vanno ghiotti”.

Madeo più forte dei dazi

Madeo non si è fatta fermare dai dazi americani di cui tanto si è parlato: “I nostri prodotti sono più forti dei dazi e dei pregiudizi e hanno una caratteristica unica: sono insostituibili” ha concluso la Ceo dell’azienda.