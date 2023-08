La musica di Shade conquista la Calabria

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Ha entusiasmato soprattutto i ragazzi, ma il suo spettacolo è stato gradito un po’ da tutto il pubblico presente, indipendentemente dalle fasce d’età. Lui è Shade e la sua musica ha coinvolto il pubblico a San Demetrio Corone.

Nel suo tour, con diverse tappe in Calabria, Shade ha presentato il suo ultimo album, Diversamente Triste.

Una delle hit dell’estate è “Per sempre mai”, che lo stesso Shade canta insieme a Federica Carta. Un duo che continua a funzionare dopo i successi del passato.

Come detto, le tappe calabresi sono diverse. Ed è questa una terra che Shade apprezza: “E’ una terra fantastica – ha detto il rapper – è da ieri che siamo quì a godere dei frutti meravigliosi di questa terra. Ma non mi riferisco solo al cibo, ma alle persone meravigliose che ci sono quì. Un’accoglienza tale che sembrava di essere in famiglia. E questo riassume il mio venire in Calabria”.