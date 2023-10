La ‘Maratona Alzheimer in 100 piazze’: anche ad Amantea si corre per la ricerca

AMANTEA (CS) – Anche ad Amantea, in provincia di Cosenza, è prevista una giornata nell’ambito dell’iniziativa nazionale “MARATONA ALZHEIMER IN 100 PIAZZE 2023” organizzata dalla Fondazione Maratona Alzheimer.

L’evento, dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche dell’Alzheimer, sarà anche una occasione per sostenere le attività dell’Associazione per la Ricerca Neurogenetica odv (ARN). “Cammina con noi, per non dimenticare chi dimentica”, questo il nome dell’evento, si svolgerà Venerdì 20 Ottobre 2023.

Partenza prevista dalle ore 16,30 da via Margherita (iscrizioni dalle ore 16,00). Si procederà con la “camminata” fino al Bar Caruso dove, dalle ore 18,00, sono previste premiazioni per i partecipanti, saluto delle autorità ed apericena a seguire. La quota di partecipazione è di euro 10,00.

Saranno allestiti banchetti informativi per promuovere la prevenzione delle malattie neurodegenerative per un supporto ulteriore alle attività dell’ARN per le persone che vivono con l’Alzheimer e per le loro famiglie.