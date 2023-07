La Lega rafforza la sua rappresentanza nel cosentino. Aderiscono 4 nuovi amministratori locali

COSENZA – La Lega rafforza la propria rappresentanza a livello territoriale. Quattro nuovi amministratori locali, infatti, hanno deciso di aderire al partito di Salvini: sono Aneta Przblo, consigliere comunale di Acquappesa, Adriana Ramundo, capogruppo al Comune di Fuscaldo, Lio Fortunato, consigliere comunale di Castiglione Cosentino e Lia Molinari, assessore al Comune di Marano Principato. In provincia di Cosenza, quindi, la Lega trova nuovi esponenti, già inseriti nel contesto politico di diversi comuni, alcuni della costa tirrenica, altri delle zone limitrofe alla città capoluogo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, che ha elogiato l’impegno dell’On. Simona Loizzo ed ha sottolineato “le risposte che il partito sta cercando di dare a tutti coloro che difendono i territori e gli interessi di questi”.

E’ la terza volta in poche settimane che la Lega nel cosentino comunica l’ingresso di nuovi amministratori. A settembre, probabilmente, ci saranno altri ingressi.

Soddisfatta anche la parlamentare Simona Loizzo, che ha sottolineato come il partito stia crescendo in provincia di Cosenza, grazie anche alle politiche messe in campo dal suo leader Matteo Salvini.