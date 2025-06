La giovane attrice cosentina Elena Sophia Senise protagonista in “Pesci Piccoli 2” su Prime Video

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Elena Sophia Senise, giovanissima attrice cosentina, è tra i protagonisti della nuova stagione di Pesci Piccoli 2, la serie prodotta da The Jackal e MAD Entertainment in onda su Prime Video. Dopo il grande riscontro ottenuto con Lea – I nostri figli e Costanza, la piccola attrice interpreta in Pesci Piccoli 2 il ruolo di Maya, figlia della protagonista Giulia. Maya è una bambina intelligente, attenta e profonda, affezionata sia alla madre che al padre Edoardo, nonostante la loro separazione. Quando arriva con la madre in agenzia, incontra Ciro, l’ex di Giulia: tra diffidenze iniziali, gag esilaranti e momenti toccanti, il finale della serie riserva una sorpresa inaspettata.

Dopo appena un giorno dalla messa in onda, è balzata al primo posto tra le più viste su Prime Video ed è tra le dieci serie più viste in Italia. Un altro grande traguardo per Elena Sophia, che ha emozionato particolarmente il pubblico nell’episodio conclusivo.

Un curriculum già ricco e prestigioso

Nonostante la giovanissima età, Elena Sophia vanta già un curriculum di tutto rispetto. Dopo il debutto televisivo nel 2022 in uno spot della Vorwerk International, prodotto da Groenlandia, nel 2023 ottiene il primo ruolo da protagonista nella serie Lea – I Nostri Figli, accanto ad attori del calibro di Anna Valle, Giorgio Pasotti e Primo Reggiani. Qui interpreta Camilla, una bambina ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente.

Nel 2023 è figura speciale nel programma “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi e nel dicembre 2024 conquista il pubblico più giovane con la sit-com Crazy Baby Playground, prima serie italiana dedicata ai bambini, andata in onda su Sky TV e Now TV. La serie riceve il premio MOIGE alla Camera dei Deputati per il suo valore educativo e qualitativo.

Collaborazioni importanti e nuovi progetti

Nel novembre 2024 recita nella serie I Casi dell’Avvocato Guerrieri, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, accanto ad Alessandro Gassman e Catrinel Marlon. Un mese prima, a ottobre, era stata protagonista nel film TV “Seduci, Svaligia, Scappa”, accanto a Nino Frassica, Francesco Arca e Marina Lancillotta, prodotto da Pepito Film e Rai Movie.

Oggi Elena Sophia è impegnata su un nuovo importante set Rai, che si sta girando tra la Calabria e Roma, e che la vedrà ancora una volta protagonista in un ruolo di rilievo. Nel frattempo, è già prevista la sua partecipazione a un nuovo progetto televisivo al fianco di Alessandro Gassman e a un altro film insieme a Nino Frassica e Francesco Arca.

Nata a Castrovillari e con genitori originari di Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo (Cs), Elena Sophia si trasferisce a Roma subito dopo la nascita. Fin da piccolissima, mostra una spiccata inclinazione per la recitazione, tanto che a soli tre anni, tra le mura domestiche, si diverte a indossare lenzuoli per interpretare versi di Dante e Saffo. È la maestra dell’asilo a consigliare ai genitori di iscriverla a un corso di recitazione, intuendo il talento della bambina. Da quel momento, il suo percorso è stato un crescendo: talento, impegno e passione la stanno portando a diventare una delle attrici bambine più promettenti del panorama italiano. Con il sostegno delle sue origini e l’energia dei suoi sogni, la piccola attrice calabrese guarda già al futuro con nuovi e importanti traguardi da raggiungere.