SAN SOSTI (CS) – Festa nel piccolo centro di San Sosti, di poco meno di tremila abitanti. La vincita è avvenuta giovedì scorso, 29 giugno. Centrato al 10eLotto un ‘9 Oro’ da 50 mila euro. A renderlo noto è Agipronews. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro in questo 2023.

