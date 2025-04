La famiglia secondo Gabriele Cirilli: sul palco di Morano Calabro con “Cirilli & Family”

MORANO CALABRO (CS) – Secondo Gabriele Cirilli, qual è il concetto allargato di famiglia? L’esaltazione del lavoro insieme, una sorta di gioco di squadra, perché in fondo è l’unione che fa la forza. Concetti ritrovabili in “Cirilli & Family,” l’ultimo spettacolo di Gabriele Cirilli andato in scena al Teatro Troisi di Morano Calabro nell’ambito della rassegna Pollino in Ribalta Festival.

Dopo i successi di pubblico negli ultimi spettacoli della stagione moranese, stavolta è toccato al comico di Sulmona, reduce da numerosi successi teatrali e televisivi.

Secondo Cirilli, il concetto di “famiglia” non è solo declinabile in un mondo domestico, ma la famiglia è ogni comunità unita in cui spirito e determinazione lavorano in armonia. Ampliando il concetto si può pensare all’intera umanità vista come una grande famiglia in quello che sarebbe un mondo decisamente diverso. “Parlando di famiglia – ha detto Cirilli – io ho voluto coinvolgere nello spettacolo gli attori che escono dalla mia di famiglia cioè la Factory di Cirilli. Sono degli attori veri e sono la mia famiglia teatrale, ovvero la famiglia del lavoro. Perché poi esiste la famiglia del condominio, la famiglia dello sport e la famiglia degli amici. Famiglia tradizionale e non tradizionale: noi parliamo di famiglia sotto tutte le sfaccettature”.

Per Cirilli un ritorno in Calabria, terra che lo accoglie, tanto per restare in tema, come uno di famiglia. Ed un ricordo decisamente particolare è quello che lo lega a Morano Calabro.

“Ho fatto parte di questa famiglia di Morano – ha concluso Cirilli – in un momento molto particolare ed è come se si chiedesse un ciclo. Sono venuto quì nel febbraio 2020, era scoppiata la pandemia però al sud ancora non c’era nessun caso. Già, però, ci stava il focolaio a Lodi quindi noi eravamo preoccupati perchè dovevamo tornare a nord, io abitavo a Monza, e non si trovava neanche l’Amuchina. Quì, però, fu una serata stupenda che non posso dimenticare“.