La denuncia: Asp Cosenza e l’avviso per biologo fermo al palo per ‘scelte amministrative’

COSENZA – Un gruppo di biologi partecipa ad un avviso pubblico indetto dall’Asp di Cosenza “per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione per dirigente biologo patologia clinica”, ma il bando al quale partecipano si concretizza con un nulla di fatto perché non ci sono graduatorie utilizzabili in tutte le aziende del Sistema Sanitario Regionale. Fino a qui nulla di strano se non che i biologi partecipanti rilevano delle contraddizioni.

Cosenza chiede e riceve un no da Crotone “perché non altre graduatorie?”

La segnalazione ci arriva dai sottoscritti che spiegano:

“Il 10 Febbraio 2023 l’Asp di Cosenza pubblicava ‘un avviso pubblico per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione per dirigente biologo patologia clinica, dando atto in primis di aver cercato di utilizzare, con nota dell’8 Febbraio la graduatoria dell’avviso pubblico del medesimo ruolo dell’Asp di Crotone, e che la stessa in pari data ha comunicato che la graduatoria di avviso pubblico al momento non è utilizzabile'”.

Per cui l’Asp di Cosenza “non disponendo di graduatorie valide da utilizzare sia all’interno dell’ASP sia in altre aziende del SSR, stante la carenza di personale si ravvisava la necessità di predisporre l’avviso pubblico”.

“Ormai è pacifico che le amministrazioni, prima di indire un nuovo concorso/avviso chiedano lo scorrimento delle graduatorie sempre che riguardano il medesimo profilo da assumere”, proseguono. “Sulla scorta di quanto sopra riferito”, “ci chiediamo”, “dal momento che in premessa l’ ASP di Cosenza decide di seguire la strada dello scorrimento delle graduatorie, come mai abbia chiesto solo la graduatoria dell’avviso dell’ASP di Crotone? Perché non chiederla anche ad altre Asp del territorio?”.

Le contraddizioni e la “scelta discrezionale” dell’Asp di Cosenza

In realtà, ci spiegano, “vi è una graduatoria del GOM approvata con delibera n. 423/2022 ancora in essere” e che potrebbe essere utilizzata, oltre a quella dell’Asp di Crotone, in quanto si tratta di profili corrispondenti.

Abbiamo contattato l’Asp di Cosenza. “Non è possibile utilizzare la graduatoria del GOM di Reggio Calabria in quanto, la figura sanitaria che a noi serve è a tempo determinato mentre l’ospedale Bianchi-Melacrino Morelli ricerca profili a tempo indeterminato”. Ma guardando meglio il bando, pare non sia così.

Andando a visionare la delibera del Grande Ospedale Metropolitano, ci si accorge che l’avviso pubblicato fa riferimento alla “formazione di due graduatorie per Dirigenti sanitari biologi – dalla quale reperire dirigenti biologi a cui conferire incarico a tempo determinato per sostituzione di personale sanitario assente a vario titolo presso l’U.O.C. di Laboratorio Analisi del Grande Ospedale Metropolitano”.

Un evidente contraddizione che denota una non verità dei fatti (chissà, probabilmente una svista?). Così proviamo a ricontattare l’Asp di Cosenza che replica: “non abbiamo nessun obbligo di attingere ad altre graduatorie, perché l’avviso indetto è per un profilo sostituibile a tempo determinato (avremmo avuto l’obbligo per un profilo a tempo indeterminato)”. Inoltre “non ci siamo affidati alla graduatoria GOM per una questione territoriale”. E allora perché la richiesta è stata inoltrata solamente all’Asp di Crotone e non ad altre Asp del territorio? “Scelte aziendali e discrezionalità amministrativa, preferiamo utilizzare un nostro avviso interno”.

Il dubbio che continua ad assillarci è: perché se l’azienda sanitaria di Cosenza è in affanno di personale sanitario, non preleva risorse da altre graduatorie e si arroga il diritto di un’attesa che, probabilmente, non può nemmeno permettersi?

“A breve un avviso interno”

L’Asp di Cosenza, ci riferisce che “a breve”, recluterà le proprie risorse con un “proprio avviso interno”. “Attingeremo dalle nostre graduatorie”, ma non è dato sapere le tempistiche.

L’appello al governatore Occhiuto

I biologi ora si rivolgono al governatore della Calabria Roberto Occhiuto e reclamano che “si faccia chiarezza sul bando in oggetto”. “E’ ingiusto che ci vadano di mezzo sempre i bandi dei biologi”.

Ma scorrendo a ritroso, l’Asp di Cosenza vanta anche due bandi – ancora nell’etere – per il reclutamento di profili amministrativi tra agosto ed ottobre 2022 (di cui uno andato a vuoto – ma con relativo incasso del contributo standard di partecipazione da parte di oltre migliaia di partecipanti – perché non fu pubblicato in gazzetta ufficiale e l’altro rimasto ancora nel limbo da mesi).

A scanso di qualsiasi polemica sterile, si spera che l’iter avviato dall’azienda sanitaria provinciale di Cosenza sia il più limpido e lineare possibile per dar modo a questi professionisti e a tutte le altre professionalità di poter lavorare al più presto – vista la carenza cronica di personale in cui versa il sistema sanitario regionale- e raggiungere quel tanto agognato obiettivo di cui necessita urgentemente: avere un servizio sanitario adeguato ed efficiente per tutelare la salute del malato.