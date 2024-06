SAN GIOVANNI IN FIORE – Festa a San Giovanni in Fiore. Nella Capitale della Sila la dea bendata ha premiato un fortunato giocatore al 10eLotto. Nel concorso di martedì 25 giugno, come riporta Agipronews, sono stati vinti 20mila grazie a un “4 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio anno.

