La cicogna nera nidifica in Sila: è uno degli uccelli più rari d’Europa

COSENZA – Sull’altipiano della Sila, si può osservare da ormai sette anni la splendida cicogna nera, uno degli uccelli più rari d’Europa. Pur essendo comunque una specie abbastanza rara, la cicogna nera in Sila, da specie migratrice è diventata nel tempo anche specie svernante e nidificante.

L’avvistamento di questa specie di uccello rapace maestoso e raro crea ogni volta un’ondata di entusiasmo e meraviglia tra gli abitanti. Questa specie, caratterizzata dal piumaggio scuro e da dimensioni imponenti, è nota per le sue ali possenti e la sua eleganza in volo.

Secondo i dati pubblicati dal La cicogna nera Gl.i.ci.ne la Ciconia nigra è una delle specie più rare del nostro Paese, con solo 36 coppie nidificanti sul territorio nazionale, per lo più concentrate nel sud Italia. Nel 2022, monitoraggi sull’attività riproduttiva della specie su tutto il territorio nazionale hanno confermato che, rispetto alla stagione 2021 si è verificato un incremento da 28 a 36 coppie, il numero più elevato riscontrato a tutt’oggi e le nuove coppie sono state rinvenute in Lazio, Molise, Basilicata e Calabria.

“In bibliografia, per il territorio silano non era noto né lo svernamento né la nidificazione. I dati raccolti con grande pazienza e impegno, evidenziano che in Sila è presente il sito di nidificazione e di svernamento alla quota più elevata ad oggi nota in Italia. Nel 2021 è stata documentata la nidificazione su albero di alto fusto, che è l’unica conosciuta nel centro-sud Italia (in questa porzione del nostro Paese la specie predilige le pareti)”, dichiara di Gianluca Congi, coordinatore del Glc Lipu Sila e vicepresidente della Società ornitologica italiana.

Nello scorso mese di giugno, sono state osservate quattro splendide cicogne nere, due adulti e due subadulti, presenti in una zona sita a circa 1300 m slm nel cuore della Sila calabrese. Ad ottobre 2022, durante la giornata mondiale della migrazione, fu registrato da parte di Gianluca Congi e dal birdwatcher Salvatore Coricello un eccezionale avvistamento che riguardò ben 16 cicogne nere all’interno dell’area Mab Sila – Riserva della biosfera mentre, nel Parco nazionale della Sila, furono osservate assieme ben 7 cicogne nere.