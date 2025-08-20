HomeProvincia

La cicogna bianca torna a nidificare in Calabria e sceglie il territorio del Cosentino

Quest’anno sono nati 107 piccoli, 12 in più rispetto al 2024, tutti nel territorio della provincia di Cosenza: dalla Piana di Sibari alla Valle del Crati fino Valle dell’Esaro. Un dato che sfiora il record raggiunto nel 2022

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Si è conclusa la stagione riproduttiva della cicogna bianca in Calabria. che scelto ancora una volta il territorio del Cosentino per dare alla luce i piccoli. Quest’anno sono nati 107 piccoli, 12 in più rispetto al 2024, un dato che sfiora il record raggiunto nel 2022 con 111 nascite registrate. Merito delle 35 coppie che si sono regolarmente riprodotte: 21 nella Piana di Sibari, 12 nella Valle del Crati e 2 nella Valle dell’Esaro.

Complessivamente, le coppie presenti nelle tre aree sono state 41, ma 6 di esse, pur avendo tentato la nidificazione, non sono riuscite a portarla a termine.
Rispetto al 2024, si registra un incremento di 3 coppie riproduttrici, aumento avvenuto esclusivamente nella Valle del Crati, che si conferma, anno dopo anno, un’area ad alto potenziale per la specie, al pari della Piana di Sibari.

La cicogna bianca e le nidificazioni nei comuni del Cosentino

Sono nove i comuni, tutti in provincia di Cosenza, nei cui territori sono avvenute nidificazioni di Cicogna bianca. Da sud verso nord: Rende, Montalto Uffugo, Luzzi, Lattarico, Bisignano, Tarsia, Roggiano Gravina, Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio. Quest’ultimo, con ben 18 nidificazioni, ospita il maggior numero di coppie. A Rende, invece, la Cicogna è tornata a nidificare dopo un’assenza di 11 anni: l’ultima nidificazione risaliva al 2014.

Ad annunciare la conclusione positiva della stagione riproduttiva 2025 sono la sezione Lipu di Rende e il coordinamento regionale della Lipu: “Sono risultati importanti e meritati, che coronano una grande mole di lavoro iniziata dalla Lipu su questo territorio molti anni fa – afferma Roberto Santopaolo, ideatore e anima del progetto Cicogna bianca Calabria. – La continuità dell’azione dei volontari della Lipu sta consentendo alla Calabria di affermarsi tra le regioni più ospitali per questa specie. Dopo un’assenza di oltre 500 anni, una prima, piccola popolazione di Cicogna bianca torna finalmente a popolare i cieli della Calabria – prosegue Santopaolo – un patrimonio e un valore aggiunto per la nostra terra, che merita attenzione, rispetto e ammirazione da parte dell’intera comunità calabrese.”

“Il monitoraggio della Cicogna bianca in Calabria – dichiara Alessandro Polinori, presidente della Lipu – è portato avanti dai volontari e attivisti della Sezione Lipu di Rende. Dodici persone impegnate, distribuite tra la Valle del Crati, la Piana di Sibari e la Valle dell’Esaro, che da febbraio a luglio dedicano oltre 600 ore di lavoro per sorvegliare i siti di nidificazione, garantendo tranquillità alle coppie e raccogliendo dati su biologia riproduttiva e abitudini della specie. A loro, e all’intero Gruppo Cicogna bianca Calabria, va un sentito ringraziamento”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali in Calabria, l’appello: «Costruiamo insieme un’alternativa concreta, no ai soliti teatrini»

Calabria
COSENZA - "La Calabria si avvicina a una nuova tornata elettorale e ciò che emerge, senza troppi giri di parole, è l’ennesima prova di...
Pasquale Tridico

Regionali, Tridico si candida e scrive ai calabresi “La Calabria merita un futuro. Pronto...

Calabria
COSENZA - Salvo sconvolgimenti dell'ultimo secondo, sarà dunque l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, il candidato del campo largo di centro sinistra che...
Scalea

L’Associazione “Cara, vecchia Scalea” chiede una rotatoria sulla SS18 «un’impresa entrare e uscire dall’abitato»

Tirreno
SCALEA - (CS) - L'Associazione Cara, vecchia Scalea, tramite il suo vice presidente Pino Cardillo, fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi...
cani-randagi-cosenza

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano contro il randagismo

Calabria
CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
turisti-belgi-salvati

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero – VIDEO

Calabria
VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37039Area Urbana22264Provincia19761Italia7999Sport3846Tirreno2893Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Gioiosa Jonica, trovato cadavere tra le vie del centro storico. Indagini...

GIOIOSA IONICA (RC) - È giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Questa mattina un ritrovamento, tra una delle stradine del centro storico, che ha...
Calabria

Regionali, Tridico dice sì alla candidatura in Calabria. La conferma di...

ROMA - Il tema delle regionali in Calabria è caldo anche nella politica nazionale di queste settimane. Le coalizioni sono al lavoro per proporre...
Area Urbana

Cosenza, all’Annunziata macchinario per la diagnosi precoce delle retinopatie nei neonati....

COSENZA - Nel Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale Annunziata di Cosenza è arrivata una apparecchiatura diagnostica di ultima generazione: si tratta della RET CAM ENVISION....
Calabria

Minacciava moglie e figlie facendole vivere in uno stato di terrore,...

GIOIA TAURO (RC) - Un uomo di 40 anni é stato arrestato dalla polizia a Gioia Tauro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati....
Provincia

San Giovanni in Fiore, Succurro e l’incontro con Elia, salvo dopo...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Ieri la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha ricevuto la visita del giovane Elisa Succurro,...
unical
Università

Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le...

RENDE - Torna un nuovo appuntamento con "Unical ti presento Campus", una delle otto giornate di open day estive previste dall'Università di Carcavacata per...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA