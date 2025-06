La Calabria guida il turismo sostenibile in Europa: Riviera dei Cedri e Pollino nel progetto COASTOUR

- Advertisement -

COSENZA – Le imprese turistiche calabresi, della rete ARCA ed ECOtur, protagoniste della transizione ecologica in Europa. La Riviera dei Cedri e il Parco Nazionale del Pollino entrano ufficialmente nel circuito europeo dell’innovazione sostenibile nel turismo grazie al progetto COASTOUR, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma per il Mercato Unico (SMP).

COASTOUR mira a supportare la transizione sostenibile e il miglioramento delle prestazioni ambientali di almeno 80 piccole e medie imprese (PMI) turistiche localizzate in aree costiere e rurali di cinque paesi europei: Danimarca, Italia, Portogallo, Slovenia e Lituania.

L’Italia partecipa al progetto con il coordinamento di Promos Italia, coinvolgendo quattro imprese turistiche: I Viaggi dell’Arca – tour operator specializzato in turismo sostenibile; Ecotur – consorzio di promozione turistica; Villaggio Globale – Centro di educazione sportiva e ambientale; Auto Pollino SPA – Santa Caterina Village che si occupano di ospitalità accessibile, servizi e attività di educazione ambientale, proposte di viaggio sostenibili e inclusive e infine di attività di promozione di un modello di turismo sostenibile nella Riviera dei Cedri e nel Parco Nazionale del Pollino.

“La partecipazione delle aziende della rete ARCA ed ECOTUR al progetto COASTOUR – ha dichiarato Giancarlo Formica presidente del consorzio di operatori turistici ECOtur – rappresenta un ulteriore passo verso un modello turistico più consapevole, accessibile e rispettoso dell’ambiente. È un’opportunità concreta per la Destinazione Riviera dei Cedri di crescere in ottica europea e sostenibile”.

Queste realtà, radicate nel territorio calabrese e da sempre attente alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, sono ora parte attiva di un processo che punta a: sviluppare nuovi servizi turistici sostenibili e accessibili, aumentare la competitività, la resilienza e la sostenibilità delle PMI coinvolte, partecipare a percorsi di formazione, consulenze specialistiche, fiere di settore e attività di comunicazione online e a rafforzare le competenze in ambito di sostenibilità,

Il progetto prevede la creazione di un quadro di monitoraggio della sostenibilità e di uno strumento di autovalutazione ad accesso libero, che aiuterà le imprese turistiche a misurare e migliorare le proprie performance ambientali nel tempo. Il progetto coinvolge un consorzio internazionale composto da: Ufficio UE Danimarca settentrionale (coordinatore), Fondo danese per il turismo costiero e naturalistico, Promos Italia (Italia), Camera di Commercio e Industria di Ponta Delgada (Portogallo), Università del Litorale – Centro per lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze (Slovenia), Camera di commercio, industria e artigianato di Klaipeda (Lituania), Organizzazione per la gestione della destinazione delle Azzorre (Portogallo). “Con COASTOUR – ha commentato Angelo Napolitano, presidente dell’associazione ARCA – la Riviera dei Cedri e il Parco Nazionale del Pollino si confermano protagonisti di un turismo che guarda al futuro: inclusivo, resiliente e sostenibile.”