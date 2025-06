La “benedizione” di Dario Brunori agli alunni dell’Istituto di Mormanno – Laino Borgo – VIDEO

- Advertisement -

MORMANNO (CS) – Dario Brunori tramite un simpatico video diffuso in queste ore sui social ha mandato la sua personale “benedizione” agli alunni dell’Istituto comprensivo Mormanno – Laino Borgo per la speciale versione de “L’albero delle noci” che i ragazzi hanno realizzato sotto la guida del maestro Mirko Onofrio, componente della Brunori Sas, presente a Sanremo come direttore dell’orchestra della Rai per il pezzo del cantautore, ed insegnate di musica presso l’Istituto scolastico del Pollino.

“Con Mirko Onofrio, mio pezzetto di cuore e di band avete realizzato una bellissima versione de “L’albero delle noci” – ha detto il cantautore calabrese nel corso del video indirizzato agli alunni e ai suoi docenti – vi ringrazio e ringrazio Mirko che sicuramente vi avrà trasferito non solo le nozioni musicali ma anche la passione”.

La “benedizione” di Brunori ed il messaggio per i giovani di oggi

Brunori ha specificato che questo è un periodo storico nel quale è necessario “stimolare le ragazze ed in ragazzi, soprattutto a scuola, appassionandoli, nutrendoli non solo di nozioni ma anche di nutrimento per lo spirito e per l’anima e sicuramente Mirko lo avrà fatto”. Il grazie del cantautore di San Fili è andato al suo amico e musicista e a tutte le persone che gravitano intoro all’istituto comprensivo di Mormanno – Laino Borgo mandando un abbraccio a tutti.

“Tutti noi, docenti e alunni della Scuola Secondaria di I grado di Mormanno, onorati e deliziati dalle belle parole spese nei nostri confronti, cordialmente la salutiamo con l’augurio di averla presto ospite nel nostro Istituto” il messaggio di ringraziamento dedicato a Dario Brunori diffuso sui social da una delle insegnanti del plesso del Pollino.