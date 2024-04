Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza premia Gemma Gesualdi, Presidente del Brutium

COSENZA – Nella sala convegni di villa Bonifati a Castrovillari presenti le massime autorità kiwaniane per l’edizione 2024 del premio “We build”. Istituito dal defunto e indimenticato Governatore del Kiwanis, Franco Mignolo, il riconoscimento viene conferito ai Calabresi che con il loro lavoro affermano il principio kiwaniano del “We build” ossia “noi costruiamo”. Quest’anno il club Città degli Enotri di Cosenza ha voluto premiare Gemma Gesualdi presidente del “Brutium”, realtà che negli anni è riuscita a creare un solido legame con i Calabresi sparsi nel mondo. Da sempre impegnata nel sociale, Gemma Gesualdi con il suo lavoro contribuisce a far conoscere, in Italia e all’estero, le tante positività di questa nostra terra.

“Gemma Gesualdi – sottolinea Delly Fabiano presidente del club Città degli Enotri – tanto ha fatto e continua a fare per la Calabria. È un riconoscimento al suo impegno, alla sua passione nell’agire. Una donna che ha fatto conoscere al mondo la nostra terra, la nostra cultura, la nostra arte. La Calabria, che è una terra che vive momenti molto difficili, ha bisogno di persone che riscattano l’orgoglio di appartenenza, l’orgoglio della preparazione culturale, dei nostri beni materiali e immateriali. Gemma lo ha fatto in modo magnifico e noi Calabresi di questo la ringraziamo”.

Un premio , ha sottolineato Gemma Gesualdi, che ha un significato molto importante.

“Sono onorata, commossa, felice. Per una donna – ha detto – è veramente un piccolo traguardo nel percorso di un grande lavoro. Anche se si dice che oggi c’è una parità di genere, nel concreto questa parità non c’è. Per una donna è molto difficile lavorare e arrivare a dei momenti di successo. In questo caso non è un successo mio personale, ma è continuare questa bellissima missione iniziata da mio padre 56 anni fa. Lui amava molto la sua Calabria e io continuo nel suo nome a lavorare per questa regione, per valorizzare tutte le cose bellissime che la Calabria ha. Ricevere questo premio per me è una grande soddisfazione. We build – ha aggiunto – costruiamo tante cose belle”