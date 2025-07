JovaLive accende Marano Principato: una serata di pura energia con le canzoni più belle di Jovanotti

- Advertisement -

MARANO PRONCIPATO (CS) – Una serata esplosiva a ritmo di musica con il bellissimo concerto di JovaLive, la tribute band di Jovanotti, che ieri sera ha fatto cantare e ballare piazza Annunziata a Marano Principato grazie alla sesta edizione di ‘One Night organizzata da Kappa Eventi ed FS Eventi, con la presenza di RLB Radio Attiva che ha trasmesso in diretta l’evento e che ha visto sul palco anche Tommy Aiello con il suo deejay set ed il duo rapper Zaki e Weeld.

JovaLive infiamma Marano Principato: una notte di musica e passione

Un’autentica festa sotto le stelle che ha attirato un pubblico caloroso e variegato unito dalla voglia di cantare a squarciagola e ballare al ritmo dei più grandi successi del cantautore romano grazie alla bellissima performance di Giulio Bertolini grande amico di Lorenzo Cherubini (si conoscono dal 1999 e spesso Lorenzo Jovanotti ricondivide le bellissime performance del suo “sosia”) che porta nelle piazze la musica e l’energia di Jovanotti. E ieri sera si è cantato e ballato con tantissime canzoni: l’Ombelico del mondo, Sabato, L’estate addosso, Bella, Penso positivo, I love you baby, Estate, il più grande spettacolo dopo il big bang, Raggio di sole e tante altre.

Quasi due ore di concerto con il frontman di JovaLive che ha saputo incarnare lo spirito solare e coinvolgente di Jovanotti, trasmettendo entusiasmo e facendo ballare l’intera piazza. La band, formata da musicisti esperti e affiatati, ha saputo ricreare fedelmente il sound originale, senza rinunciare a un tocco di personalità che ha reso la performance ancora più viva e coinvolgente. Bambini sulle spalle dei genitori, gruppi di amici che ballavano all’unisono, coppie che si stringevano sulle canzoni più romantiche: Marano Principato ha risposto con entusiasmo e partecipazione, trasformando il concerto in una vera festa di comunità. e Per una notte, Marano Principato ha cantato con la voce di Jovanotti e ballato al ritmo di un’estate che, grazie alla musica, è appena iniziata.