Irto a Longobucco: «impiegare le risorse pubbliche ferme per la ricostruzione del viadotto Sila-Mare»

LONGOBUCCO – Il Partito Democratico, con il segretario regionale, il senatore Nicola Irto e i consiglieri regionali dem, Amalia Bruni e Mimmo Bevacqua, ha incontrato i cittadini di Longobuco, dopo il crollo del viadotto Sila-Mare, nello corso mese di maggio. Un crollo che ha isolato il comune silano dal resto della provincia di Cosenza, creando tutta una serie di disagi. Numerose sono infatti le manifestazioni di protesta da parte dei residenti che stanno organizzando per sollecitare le istituzioni regionali e governative affinchè ci siano tempi certi e brevi per il ripristino del viadotto.

Il segretario regionale, il senatore Nicola Irto, oltre ad esprimere vicinanza al territorio ha affermato che “non è concepibile l’isolamento che oggi vive la popolazione di Longobucco. Tutto questo è inaccettabile, con la consapevolezza del fatto che ci sono le risorse pubbliche, come il Pnrr, quelle comunitarie, ferme che potrebbero essere impiegate per la risoluzione di problemi come quello che sta attraversando questo territorio”.