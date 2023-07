Investito in bici sulla 106 nel Cosentino: 14enne trasferito al ‘Giannettasio’

MONTEGIORDANO (CS) – Un ragazzo di 14 anni è stato investito in bici da un’auto questa mattina a Montegiordano. Secondo cause in corso di accertamento, l’impatto è avvenuto con un’auto che viaggiava lungo il vecchio tronco della Statale 106, nell’Alto Jonio Cosentino. Secondo quanto si apprende, il conduce avrebbe allertato immediatamente i soccorsi. L’ambulanza del 118 giunta sul posto, dopo aver constatato le condizioni del 14enne, lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ‘Giannettasio’ di Corigliano Rossano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montagiordano che stanno indagando per comprende la dinamica del sinistro.

