Intimidazione al sindaco Madeo, disposta più vigilanza a San Demetrio Corone

COSENZA – Si è tenuta stamani una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia,

presieduta dal Prefetto, Vittoria Ciaramella, con la partecipazione del

sindaco di San Demetrio Corone, Ernesto Madeo, finalizzata ad esaminare la

situazione del Comune sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il primo cittadino, recentemente, ha subito un’intimidazione contro la sua azienda.

Madeo ha avuto modo di illustrare le connotazioni economicosociali di quel territorio, l’impegno dell’Amministrazione da lui diretta per sostenere le positività e per superare le criticità, comprese quelle discendenti da una situazione finanziaria che limita gli spazi di manovra dell’Ente, ma che non ha comunque impedito di conseguire risultati di rilievo in termini di miglioramento dei servizi offerti.

E’ proprio alla luce di siffatto favorevole bilancio della gestione della cosa

pubblica che il Sindaco ha auspicato che le recenti azioni criminose – inusuali per

quella realtà – non ne frenino l’ulteriore sviluppo, così come per le sane realtà

imprenditoriali che il territorio presenta.

Prefetto e vertici delle Forze di Polizia, che hanno ascoltato con attenzione

l’esposizione del Sindaco, hanno espresso il loro assoluto sostegno

all’Amministrazione, che si tradurrà nella intensificazione dell’attività di vigilanza e

controllo e nella tutela delle persone esposte, nella prioritaria determinazione di fare

fronte unico nella difesa del pubblico interesse e della libera iniziativa economica.