Ingerisce farmaci e si butta in acqua: salvata giovane donna nel Cosentino

CAMPORA SAN GIOVANNI (CS) – Ieri una giovane donna dopo aver ingerito dei farmaci, si sarebbe buttata in acqua in prossimità del porto turistico di Campora San Giovanni.

Sul posto a soccorrerla un giovane originario della frazione che non ha esitato a tuffarsi in acqua per porgere aiuto e conforto. Pochi secondi dopo sono giunti sul posto i Carabinieri della stazione di Amantea che hanno raggiunto il punto in cui si trovavano i due ragazzi. Tutto si è fortunatamente risolto nel migliore dei modi e la giovane donna ha potuto riabbracciare i familiari.