Incredibile nel Cosentino, butta nella spazzatura la giocata: in realtà ha vinto oltre 10mila euro

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si dice che la fortuna sia cieca, ma nel caso di un cliente dell‘agenzia Goldbet di piazza Giuseppe Verdi a Rossano Calabro in provincia di Cosenza di sicuro ci ha visto benissimo. E’ davvero una storia, a lieto fine, che merita di essere raccontata.

Nell’ultimo weekend di calcio, un cliente abituale dell’agenzia di Rossano Calabro decide di effettuare una doppia giocata. La prima si basava su 7 partite scelte tra la Bundesliga tedesca, la Liga spagnola, la Premier League inglese e la Pro League del Belgio. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

Su questa scommessa per 5 partite il giocatore aveva scelto la stessa opzione, vale a dire “combo over 0,50 primo tempo e over 1,5 secondo tempo”. In pratica in ognuno dei 5 incontri ci sarebbe dovuto essere almeno un gol al primo tempo ed almeno 2 gol nel secondo tempo. La giocata si completava con la scommessa che la Real Sociedad (Spagna) avesse realizzato almeno un rete in entrambi i tempi di gioco e che la partita tra Sheffield United ed Everton (Inghilterra) sarebbe terminata 1X nei primi 45 minuti di gioco e X2 nei secondi 45 minuti.

La seconda giocata era molto simile alla prima. Su 5 incontri, 4 della Bundesliga ed una della Pro League, stessa puntata sulla “combo over 0,50 primo tempo e over 1,5 secondo tempo”. Al posto delle partite spagnole ed inglese era stato invece inserito un incontro della Eredivisie olandese puntando sulla stessa tipologia di scommessa. Le partite delle due scommesse si sarebbero tutte giocate, con orari diversi, il 2 agosto.

La prima giocata parte subito bene con 6 dei 7 incontri che danno l’esito sperato. Manca all’appello solo la partita belga. La prima parte della scommessa si realizza in pieno recupero del primo tempo ed esattamente al minuto 45+1. A questo punto, per rendere vincente la giocata, c’era bisogno di due reti al secondo tempo. Si arriva al 90esimo minuto di gioco con solo una rete segnata al minuto 64. E qui la dea bendata si fa viva per la prima volta. Al 92° minuto di gioco, vale a dire due minuti dopo i tempi regolamentari, arriva la rete del Westerlo che consegna al giocatore calabrese la prima scommesse vincente.

Ma qualcosa di incredibile succede con la seconda scommessa. Le prime 5 partite danno l’esito sperato visto che si realizza la “combo over 0,50 primo tempo e over 1,5 secondo tempo” su tutti gli incontri. Per centrare una super vincite manca solo la partita del campionato olandese.

Nel primo tempo lo Zwolle realizza una rete, confermando quindi l’atteso over 0,5 per la prima frazione di gioco. A quel punto servivano due reti nel secondo tempo per realizzare la vincita. Si arriva al 90° minuto di gioco ed il risultato è fermo sullo 0-1 maturato nel primo tempo.

A quel punto il giocatore arrotola la giocata e la butta nella spazzatura – come raccontato ad Agimeg dal titolare dell’agenzia Giandomenico Graziano – pensando di aver ormai perso visto che nei pochi minuti di recupero era praticamente impossibile che si segnassero due goal. Passano alcuni minuti e parlando con un amico gli racconta di come aveva perso la scommessa con l’ultima partita. Ma l’amico gli fa notare che l’incontro era finito con tre reti. Al 95° minuto infatti l’Almere City aveva pareggiato ed appena 60 secondi dopo era arrivato il secondo gol dello Zwolle.

Lo scommettitore – riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’ – eccitatissimo si è precipitato verso il secchio della spazzatura cercando subito la giocata che aveva buttato. Per sua fortuna, anche se stropicciata, era ancora li. Insomma la dea bendata aveva concesso il bis e la grande festa poteva iniziare.

Le due scommesse erano quindi entrambe andate a segno. La prima scommessa, con una giocata di 20 euro, ha regalato una vincita di 7.480 euro. La seconda scommessa, sempre da 20 euro, ha invece fruttato 3.272 euro. Insomma al fortunatissimo cliente dell’agenzia Goldbet di Rossano Calabro sono finiti in tasca oltre 10.700 euro.