TORANO CASTELLO (CS) – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sul tratto autostradale dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Cosenza, tra gli svincoli di Torano e Montalto, in direzione Sud. Due le autovetture coinvolte ma, fortunatamente, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono presenti la Polizia stradale e l’Anas. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.

