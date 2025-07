Incidente sull’A2 tra Altilia e Rogliano: coinvolti un mezzo pesante ed un autocarro, due feriti

- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul tratto dell’autostrada A2 tra Altilia e Rogliano, in provincia di Cosenza in direzione Nord. Coinvolti un mezzo pesante ed un autocarro. Il traffico è temporaneamente bloccato, in prossimità degli svincoli di territorio Altilia e Rogliano.

Il mezzo pesante che trasportava animali vivi e l’impatto ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale. Per consentire il recupero degli animali e la rimozione dei mezzi il traffico è deviato in direzione nord lungo lo svincolo di Falerna con proseguimento lungo la SS18e SS107 e rientro a Cosenza nord.

Una vittima nel Salernitano

Sul tratto salernitano invece, sempre questa mattina, un altro incidente stradale ha provocato la morte di una persona. L’impatto in direzione nord (Fisciano), all’altezza del territorio comunale di Salerno dove si registrano forti rallentamenti. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura che ha perso il controllo e si è ribaltata. Nell’impatto il conducente ha perso la vita. Dal km 8,200 (Salerno) al km 3,520 (Baronissi) a causa delle operazioni di rilievo e di rimozione del mezzo, il traffico risulta ancora rallentato.