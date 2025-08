Incidente sull’A2 nel Cosentino, mezzi in fiamme dopo lo scontro. Tratto chiuso al traffico

- Advertisement -

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A2 del mediterraneo tra gli svincoli di Mormanno e di Campotenese, in provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero che successivamente all’impatto sono andati in fiamme. Il tratto autostradale è provvisoriamente chiuso al traffico, in direzione sud. Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti dei due mezzi.

Attualmente la viabilità è deviata all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Mormanno, proseguimento lungo la SP 3, SP 241 con rientro in A2 allo svincolo di Campotenese. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità.