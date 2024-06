COSENZA – Disagi al traffico sul tratto sull’autostrada A2 del Mediterraneo questa mattina per un incidente stradale. Sarebbero due le auto coinvolte. L’incidente è avvenuto in direzione sud del tratto autostradale nei pressi dell’uscita per Torano. Sul posto le forze dell’ordine ma la circolazione ha subito rallentamenti.

In aggiornamento