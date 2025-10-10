Incidente sull’A2 a Castrovillari: investito un cantoniere dell’Anas, trasportato in ospedale

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina in direzione sud, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il sinistro, un incidente autonomo di un tir, ha reso necessaria l’istituzione un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Morano, con rientro allo svincolo di Frascineto.

Durante le operazioni di gestione del traffico e del posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere della squadra Anas è stato investito da un veicolo e successivamente soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.