Incidente sulla Statale 283 delle Terme Luigiane: mezzo pesante si ribalta. Chiuso tratto di Statale

SAN LORENZO DEL VALLO (C) – Lugo la Strada Statale 283 “delle Terme Luigiane” è provvisoriamente chiuso un tratto (al km 47,250), nel territorio di San Lorenzo del Vallo in provincia di Cosenza, per consentire la rimozione di un mezzo pesante incidentato. Per cause in corso di accertamento, il veicolo pesante si è ribaltato disperdendo il carico sulla sede stradale. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono impegnate per la messa in sicurezza del tratto, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.