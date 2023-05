Incidente sulla Statale 18 tirrenica, due persone ferite

CAMPORA (CS) – Due auto, una Fiat Sedici e una Multipla, si sono scontrate ieri sera sul tratto della Statale 18 Tirrena inferiore tra Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza e Nocera Terinese, nel catanzarese. A seguito dell’impatto due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi, sono stati portati in ospedale. Si tratta di un settantenne trasferito all’Annunziata di Cosenza e un 34enne che è stato portato a Catanzaro. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica sono intervenuti i carabinieri.

