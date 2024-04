Incidente sulla Statale 107 a San Giovanni in Fiore: auto si ribalta, ferito il conducente

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un incidente stradale si è verificato stamattina, sul tratto silano della Statale 107 dove, per cause in corso d’accertamento, il conducente di una Fiat 500X, per cause in corso d’accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, e l’auto si è ribaltata finendo su di un fianco, al centro della sede stradale.

Sul posto, in località Garga a San Giovanni in Fiore, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Anas. Secondo quanto emerso il conducente, rimasto ferito, è stato trasferito in ospedale in elisoccorso. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico proprio nel giorno di pasquetta in cui ci si muove verso la Sila per le gite fuori porta.