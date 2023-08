Incidente sulla Statale 106 Jonica nel cosentino. Sbalzati fuori dall’auto ma illesi due giovani

CALOPEZZATI (CS) – Un incidente stradale si è verificato nella notte sulla Statale 106, al km 315 in località San Giacomo, nel comune di Calopezzati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L’auto, una Fiat punto, con a bordo due giovani 20enne, per cause che sono da accertare è finita fuori strada finendo oltre la carreggiata in una curva.

Fortunatamente gli occupanti del mezzo, nonostante siano stati sbalzati fuori a causa del violento impatto, non hanno riportato ferite gravi ma sono stati comunque portati in ospedale a Rossano. I carabinieri invece, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.