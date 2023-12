Incidente sulla SS106 nel Cosentino, uomo travolto da un mezzo in circolazione

MIRTO CROSIA (CS) – Mirto Crosia ha nuovamente assistito a un incidente lungo la SS106, l’importante arteria stradale che attraversa la città. Questa volta, fortunatamente, le ferite riportate dalla vittima sono state considerate lievi, ma l’evento ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale lungo questa strada fondamentale, ma evidentemente inadeguata.

L’incidente si è verificato oggi alle ore 10:30, nei pressi del passaggio a livello che separa la parte superiore e la zona costiera di Mirto Crosia. Immediatamente dopo l’incidente, i membri dell’Associazione AEOP, sezione di Mirto Crosia, sono intervenuti prontamente sul luogo. Il dirigente provinciale Giuseppe Roma insieme agli associati Groccia, De Vincenti e Scarpino hanno fornito assistenza alla vittima, contribuendo ad alleviare la gravità della situazione.Le forze dell’ordine sono state tempestivamente allertate ed il Comando dei Carabinieri con sede a Mirto Crosia è intervenuto con prontezza. La collaborazione tra l’Associazione AEOP e le forze dell’ordine ha dimostrato l’importanza dell’impegno congiunto per gestire efficacemente situazioni di emergenza come questa.

Al momento dell’intervento, la vittima, un uomo investito da un mezzo in circolazione sulla SS106, era cosciente ma presentava ferite alla gamba. È stato immediatamente attivato l’intervento dell’ambulanza, che ha trasportato la persona ferita all’ospedale di Rossano per ricevere le cure necessarie. Quest’ultimo incidente lungo la SS106 ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza stradale in questa area.