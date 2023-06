Incidente sulla Provinciale 164 a Cassano Ionio, tre persone ferite

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un incidente stradale si è verificato ieri lungo la Provinciale 164. Due le auto coinvolte, Una Giulietta e una Alfa 159, ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per i tre feriti trasportati all’ospedale di Rossano. L’impatto al km3 della SP 164 che collega Cassano allo Ionio a Civita. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili urbani della cittadina delle terme per i rilievi del caso. L’incidente però è avvenuto in un tratto che qualche settimana fa, era stato riaperto dall’ente Provincia di Cosenza dopo oltre 15 anni ed il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, aveva segnalato le condizioni di pericolosità.

