Incidente sul lavoro al cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, grave un operaio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina a Corigliano Rossano. Un operaio impegnato sul cantiere per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide, per cause che sono in corso d’accertamento, è rimasto gravemente ferito.

L’uomo, sessantenne, secondo quanto emerso stava lavorando su una impalcatura e potrebbe aver perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto, è atterrato l’elisoccorso e l’operaio è stato trasferito all’ospedale di Cosenza.