Incidente shock a Castrovillari: BMW sfonda la vetrina di un ufficio postale privato, quattro feriti

CASTROVILLARI (CS) – Momenti di panico e paura questa mattina su Viale del Lavoro, a Castrovillari, dove un grave incidente poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Un uomo, alla guida di una BMW con cambio automatico, ha perso il controllo del mezzo che è piombato contro la vetrina di un ufficio di posta privata (foto Gazzetta del Sud), sfondandola e finendo la corsa direttamente all’interno dei locali.

Al momento dello schianto, all’interno dell’esercizio si trovavano la titolare e altre quattro persone in fila agli sportelli. La donna dietro il bancone, travolta dai detriti, è rimasta ferita insieme agli altri clienti, ma tutti fortunatamente in maniera non grave. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i quattro feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castrovillari. Anche il conducente dell’auto è rimasto lievemente ferito riportando delle contusioni.

Tutta da chiarire la dinamica chiarire. I Carabinieri di Castrovillari, giunti subito sul luogo, stanno raccogliendo testimonianze e verificando se l’uomo al volante possa aver avuto un malore o se il problema sia da ricondurre a un errore nella gestione del cambio automatico. I testimoni raccontano scene di panico: «Abbiamo visto l’auto piombare all’improvviso sulla vetrina e infilarsi dentro l’ufficio. Sembrava un incubo», ha riferito uno dei presenti. Solo il caso ha evitato che qualcuno fosse travolto direttamente dal veicolo riportando conseguenza più serie.

Dopo il fragoroso impatto, i clienti si sono aiutati l’un l’altro per abbandonare in fretta il locale, mentre all’esterno alcuni passanti hanno aiuto le persone. Ingenti i danni alla struttura: vetrata distrutta, bancone sfondato e locali devastati.