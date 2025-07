Incidente lungo l’Autostrada A2: camion si ribalta tra Altilia e Rogliano. Un ferito lieve e lunghe code

- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – A causa di un incidente avvenuto al chilometro 277, tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano in direzione Salerno, si registrano lunghe code e traffico rallentato lungo l’Autostrada A2 in direzione nord. Per cause in corso di accertamento (sulla zona stava piovendo) un mezzo furgonato, dopo aver perso il controllo è sbandato e si è ribaltato, finendo per occupare la corsia di sorpasso.

Il conducente è rimasto leggermente ferito e soccorso dal 118, mentre il mezzo è stato rimosso e la strada è stata liberata, anche se permangono ancora dei rallentamenti. Sul poso, oltre al personale dell’Anas anche una pattuglia della polizia stradale.