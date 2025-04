Incidente in campagna a Roggiano: trattore si ribalta, ferito trasportato in elisoccorso a Cosenza

- Advertisement -

ROGGIANO GRAVINA (CS) – E’ rimasto incastrato sotto il trattore che si è ribaltato. L’uomo alla guida del mezzo, fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma è stato comunque soccorso in eliambulanza e trasportato all’ospedale di Cosenza. È accaduto in una zona rurale sulla provinciale 120 che da Roggiano Gravina porta verso il Casello di Altomonte. Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri. Secondo quanto emerso l’uomo ha riportato solo una leggera lesione all’addome e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito all’Annunziata per ulteriori accertamenti.