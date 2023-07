Incidente a Schiavonea: donna incinta di 8 mesi, trasferita in ospedale a Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una donna incinta e all’ottavo mese di gravidanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi del porto di Corigliano-Rossano. Viste le sue condizioni e per fornirle tempestiva assistenza è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la donna all’Annunziata di Cosenza dove si trova ricoverata nel reparto di ginecologia. Secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di un tamponamento ma le cause sono in corso d’accertamento.

- Pubblicità sky-