MARANO MARCHESATO (CS) – L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.15 in via Malvitani a Marano Marchesato. L’impatto, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ha visto coinvolti un’auto e uno scooter con a bordo due ragazzi. Sul posto anche un’ambulanza del 118 anche se, secondo quanto emerso, i giovani fini a terra, non avrebbero riportato gravi ferite ma solo contusioni. La viabilità sul tratto, ha subito qualche rallentamento.

