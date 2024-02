Incendio in un’azienda di legname: maxi dispiegamento di vigili del fuoco da Cosenza e Rende

COSENZA – Incendio questa notte in un’azienda di legname a San Benedetto Ullano. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono impegnate dalle ore 3.30 circa.

Il rogo, sviluppatosi per cause in corso di accertamento, ha interessato un capannone con numerosi automezzi, vari fusti di olio, un serbatoio di GPL, materiali ed attrezzature di vario genere. Le fiamme e le alte temperature sviluppate dalla combustione hanno altresì danneggiato gli infissi dell’abitazione adiacente all’attività commerciale. Non si registrano danni a persone.

Sul posto intervenute squadre della sede centrale e distaccamento di Rende con supporto di Autobotti per rifornimento idrico. Sul posto i Carabinieri di Montalto Uffugo per avviare le indagini con gli adempimenti di competenza. Al momento proseguono le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del sito.