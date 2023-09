Incendio sulla A2 allo svincolo di Morano Calabro, traffico paralizzato: oltre 2 km di coda – FOTO

MORANO CALABRO (CS) – Ancora roghi nel Cosentino. Poco fa sulla A2 è divampato un incendio che ha causato il blocco del traffico, si registrano code per almeno due chilometri, allo svincolo di Morano Calabro in direzione Sud.

Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Necessario, per domare le fiamme, l’intervento del canadair. Non ha subito blocchi invece lo svincolo in direzione Nord.