Incendio nell’area del ‘Serra Dolcedorme’, Soccorso Alpino per individuare eventuali focolai

CASTROVILLARI (CS) – Nella mattinata di oggi, su attivazione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti a supporto di enti ed associazioni preposti all’Attività Antincendio Boschivo (AIB) della Regione nell’area del Serra Dolcedorme, nel Parco Nazionale del Pollino, interessata da un paio di giorni da un imponente incendio.

L’intervento richiesto dei tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino del CNSAS Calabria, già presenti sul territorio per il servizio di Guardia Attiva – attività promossa dall’Ente Parco Nazionale del Pollino – era finalizzato all’individuazione di ulteriori eventuali focolai in parti estremamente impervie e difficili da raggiungere se non con attrezzature e tecniche alpinistiche.

Intorno alle 16:30, dopo aver individuato diversi focolai ed averne comunicato le coordinate geografiche al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), i tecnici del CNSAS Calabria hanno concluso la loro attività con il rientro in sicurezza alla base e restando a disposizione per eventuali ulteriori attivazioni da parte del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria.