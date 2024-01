Incendio in un appartamento a Corigliano scalo, nessun ferito

CORIGLIANO ROSSANO – Nella serata di ieri in Via Lucarini, a Corigliano scalo, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto, distruggendola completamente, una mansarda. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco le fiamme non hanno coinvolto il resto del palazzo, i quali sono immediatamente riusciti a metter l’appartamento in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri accertando che all’interno della mansarda nel momento in cui si sono propagate le fiamme non c’era nessuno, in quanto i proprietari si erano allontanati appena in tempo. Gli inquirenti subito dopo hanno avviate le indagini per risalire alle cause dell’incendio.