Incendio domato a Tarsia. Si valutano le conseguenze ambientali

TARSIA (CS) – Sono state necessarie diverse ore per mettere in sicurezza l’area a Tarsia dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio, scoppiato intorno alle cinque del mattino in una struttura dell’azienda Servizi Ecologici di contrada Canicella, nel territorio del comune di Tarsia, in provincia di Cosenza.

Un centro raccolta rifiuti è andato praticamente in fiamme ed a dare l’allarme è stato il guardiano che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e dei distaccamenti di Castrovillari e Rende che hanno dovuto lavorare per diverse ore per domare l’incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco argentano che hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude alcuna pista.

Bisognerà ora capire se l’incendio ha potuto creare problemi da un punto di vista ambientale. In via precauzionale, intanto, il sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, ha emesso un’ordinanza con la quale si chiede ai cittadini di mantenere chiuse le porte e le finestre.