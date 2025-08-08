Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni del cosentino senza acqua

- Advertisement -

SARACENA (CS) – Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a causa di un incendio verificatosi nella giornata odierna nel Comune di Saracena. È quanto ha comunicato la Sorical evidenziando che l’incendio che ha provocato il danneggiamento ai cavi elettrici dell’Enel che alimentano l’impianto di sollevamento dell’acqua potabile situato in località Madonna della Fiumara.

“Tale evento – si legge nella nota – ha determinato l’interruzione dell’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto, con conseguente riduzione e/o interruzione temporanea dell’erogazione di acqua potabile nei 4 comuni indicati. Fino a completo ripristino del guasto, l’approvvigionamento idrico sarà garantito unicamente tramite l’acqua proveniente dai pozzi Esaro, che, pur consentendo una fornitura parziale, sicuramente non sarà sufficiente a coprire l’intero fabbisogno delle utenze”.

“I tecnici – conclude Sorical – sono già intervenuti per la messa in sicurezza dell’area e stanno operando in collaborazione con ENEL per il ripristino della fornitura elettrica, al fine di riattivare l’impianto quanto prima possibile. Ci scusiamo per il disagio arrecato e assicuriamo che saranno forniti tempestivi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi previsti per il completo ripristino del servizio”.