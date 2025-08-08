HomeProvincia

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni del cosentino senza acqua

Sorical ha comunicato l'interruzione e/o la riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SARACENA (CS) – Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a causa di un incendio verificatosi nella giornata odierna nel Comune di Saracena. È quanto ha comunicato la Sorical evidenziando che l’incendio che ha provocato il danneggiamento ai cavi elettrici dell’Enel che alimentano l’impianto di sollevamento dell’acqua potabile situato in località Madonna della Fiumara.

“Tale evento – si legge nella nota – ha determinato l’interruzione dell’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto, con conseguente riduzione e/o interruzione temporanea dell’erogazione di acqua potabile nei 4 comuni indicati. Fino a completo ripristino del guasto, l’approvvigionamento idrico sarà garantito unicamente tramite l’acqua proveniente dai pozzi Esaro, che, pur consentendo una fornitura parziale, sicuramente non sarà sufficiente a coprire l’intero fabbisogno delle utenze”.

“I tecnici – conclude Sorical – sono già intervenuti per la messa in sicurezza dell’area e stanno operando in collaborazione con ENEL per il ripristino della fornitura elettrica, al fine di riattivare l’impianto quanto prima possibile. Ci scusiamo per il disagio arrecato e assicuriamo che saranno forniti tempestivi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi previsti per il completo ripristino del servizio”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: scatta il divieto di avvicinamento

Calabria
PETILIA POLICASTRO (KR) - Un uomo di Petilia Policastro è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale...

Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a Diamante: un turista...

Tirreno
COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
incappucciati-negozio-telefonia

Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è in ospedale

Calabria
VIBO VALENTIA - Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo...
De-Salazar_conferenza-botulino-Cosenza

Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum per prevenire i...

Area Urbana
COSENZA - Emergenza botulino a Cosenza. Dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per cui...
pulizia ss 18 vibo 01

Rifiuti abbandonati sulla Statale 18, scatta un’operazione di pulizia e bonifica

Calabria
VIBO VALENTIA - Una giornata dedicata alla pulizia e soprattutto alla sensibilizzazione, quella che si è svolta ieri nel tratto di statale 18 Tirrenica,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36917Area Urbana22197Provincia19708Italia7979Sport3836Tirreno2838Università1443
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

San Martino di Finita eventi
Provincia

A San Martino di Finita 4 giorni di eventi: “Jungle Night...

SAN MARTINO DI FINITA (CS) - San Martino di Finita si prepara a vivere giorni all’insegna della musica, della competizione e della comunità con...
Carta Dedicata a te
Calabria

Arriva la nuova carta “Dedicata a te” 2025: bonus da 500...

COSENZA - Torna la Carta "Dedicata a te" 2025. Dopo l'attesa per i consueti tempi della macchina burocratica, è stato pubblicato il decreto attuativo...
Vittoria Baldino lettera minatoria
Ionio

Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i...

PALUDI (CS) - Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso...
mare ombrellone lido
Calabria

Prezzi fuori controllo e caro ombrellone: è fuga dai lidi. Scambio...

COSENZA - Spiagge piene soltanto nel weekend, ombrelloni chiusi nel resto della settimana. Un calo medio nelle presenze negli stabilimenti balneari tra il 20...
Area Urbana

Intossicazione da botulino a Diamante. Salgono a sette i ricoveri a...

COSENZA - Hanno mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa comprato in un food track parcheggiato a Diamante ma dopo alcune ore...
Stafania Galassi Consigliera comunale Rende
Area Urbana

Rende, Stefania Galassi propone l’istituzione di un tavolo permanente per la...

RENDE - La consigliera comunale Dr. ssa Stefania Galassi, capogruppo della lista Rende Azzurra e membro della Commissione Attività Istituzionali del Consiglio Comunale di Rende,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA