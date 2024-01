Incendio alle Poste di Mandatoriccio, sopralluogo sull’edificio

CASTROVILLARI- È stato effettuato il sopralluogo sull’immobile che ospitava l’ufficio postale di Mandatoriccio, gravemente danneggiato a seguito del violento incendio. Lo ha disposto la Procura della Repubblica di Castrovillari a seguito della richiesta formulata dagli avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri, difensori di fiducia dei proprietari dell’edificio teatro del rogo.

Una vicenda per la quale è alla sbarra un 28enne, accusato di incendio aggravato.

Il sopralluogo è stato effettuato dal consulente tecnico unitamente ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Il tutto al fine di effettuare una ricognizione dei luoghi, verificare i lavori urgenti da effettuare per la messa in sicurezza dell’immobile – gravemente danneggiato a seguito del violento incendio – nonché per valutare il permanere del vincolo del sequestro.