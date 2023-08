Incendio al Parco del Pollino: in fiamme costone di Serra Dolcedorme, a rischio i pini loricati

CASTROVILLARI (CS) – Nottata di lavoro per i vigili del fuoco, supportati da due canadair e un elicottero, per spegnere un vasto incendio che, dalla scorsa notte, interessa il costone il costone orientale di Serra Dolcedorme, nel Parco Nazionale del Pollino, in una zona altamente impervia confinante con il Timpone Campanaro. Probabile la natura dolosa in quanto l’incendio è divampato in un luogo difficilmente accessibile. Le fiamme sono alimentate dal vento di scirocco e minacciano la zona che ospita i Pini Loricati. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria consiglia tutti gli escursionisti a non frequentare quell’area fino alla fine delle operazioni di spegnimento dell’incendio.

