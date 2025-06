Incendi nel Cosentino, evacuate abitazioni a Villapiana nei pressi di un ristorante. Fiamme su un costone a Paola

- Advertisement -

VILLAPIANA (CS) – Due incendi stanno interessando in queste ore la provincia di Cosenza, mettendo in allerta autorità e cittadini. Il primo si è sviluppato questa mattina lungo la costa tirrenica, nel territorio di Paola, mentre il secondo – più preoccupante – è in corso a Villapiana, sul versante jonico, dove il Comune ha disposto l’evacuazione di alcune abitazioni.

Paola: fiamme sulle colline, intervento dell’elicottero antincendio

Nelle prime ore del mattino un vasto incendio è divampato sulle colline che dominano la zona costiera di Paola. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vegetazione, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca. Fortunatamente, al momento, non risultano minacce dirette alle abitazioni. Sul posto sono intervenute squadre di terra con mezzi specializzati, coadiuvate dall’alto da un elicottero della Protezione Civile, che ha effettuato ripetuti lanci d’acqua prelevandola direttamente dal mare. La situazione viene costantemente monitorata. I vigili del fuoco lavorano per contenere il fronte del fuoco e impedire che possa avvicinarsi a zone abitate.

Villapiana: evacuazioni in corso vicino al ristorante La Murata

Più critica la situazione a Villapiana, dove un incendio scoppiato poco dopo mezzogiorno, alimentato da forti raffiche di vento, si sta propagando con velocità preoccupante. Il Comune ha diramato un messaggio urgente, ordinando l’evacuazione immediata di tutte le abitazioni nel raggio di 200 metri dal ristorante La Murata, nella zona sud del paese. “A causa di un incendio e dei forti venti, che propagano velocemente fiamme e fumo, è indispensabile allontanarsi velocemente dalla zona”, si legge nell’avviso ufficiale del Comune. La situazione resta in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.